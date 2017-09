Hier steigt am 12. September die grosse Apple-Show: In diesem Ufo wird das iPhone 8 vorgestellt

Die Gerüchteküche brodelte seit Monaten, jetzt ist es offiziell: Das nächste iPhone kommt am 12. September, also am übernächsten Dienstag. Es wird erstmals im brandneuen Steve-Jobs-Theater vorgestellt.

