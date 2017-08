Hitze im Auto: 8 Gadgets für einen kühlen Kopf

1. Der Thermobecher: Heizt, kühlt aber auch!

Viele Autofahrer füllen sich heissen Kaffee in den Thermobecher für eine Autofahrt in der kalten Jahreszeit. Dabei hält der auch den Softdrink aus dem Kühlregal länger kalt als die Dose oder Plastikflasche. Noch kühler mit einem Eiswürfel.

2. Wenn der Thermobecher nicht reicht.

Dann muss die Kühlbox ran. Die gibts in verschiedenen Ausführungen und Grössen. Die meisten werden mit 12 Volt betrieben. Aber Achtung: Eine Kühl- ist keine Gefrierbox. Glacé schmilzt dort fast genauso schnell wie in den Händen der lieben Kleinen auf der Rückbank.

3. Wer viel trinkt, muss auch mal...

Da haben es die Herren der Schöpfung einfach. Raus aus dem Auto und schnell hinter den nächsten Busch. Damen tun sich da schwerer. Hier hilft die einzigartige Erfindung P-Mate. Aber Achtung: Wildpinkeln ist in der Schweiz und den angrenzenden Ländern meist verboten. Also nicht erwischen lassen.

4. Die Spielkonsole für unterwegs

Was früher in den Hinterzimmern verrauchter Spelunken stand, hat man geschrumpft, um quengelnde Kinder auf der Auto-Rückbank ruhig zu stellen. Sage und schreibe 240 verschiedene Games lassen sich auf der batteriebetriebenen Mini-Arcade spielen. Da vergessen die lieben Kids die Hitze doch gleich.

5. Sonnenschutz für die Windschutzscheibe

Auf über 70 Grad kann sich ein in der prallen Sonne stehendes Auto aufheizen. Bis die Klimaanlage die Temperatur auf ein erträgliches Mass gekühlt hat, seid ihr längst weggeschmolzen. Ein passender UV-Sonnenschutz für die Frontscheibe hält die meiste Hitzeeinstrahlung ab. Achtung: Vor dem Fahren wieder abnehmen, sonst droht der Hitzestau im Krankenbett.

6. Sonnenblenden für die Seitenscheiben

Während sich die vordere Besatzung über die kühlende Klimaanlage freut, bekommen die Rückbänkler oft nur noch ein laues Lüftchen ab und leiden unter der Hitze im Auto. Das Tolle am Sonnenschutz für die hinteren Seitenscheiben: Er darf während der Fahrt am Auto bleiben. Bleibt nur die Frage nach dem Motiv: Hello Kitty oder böser Cop?

7. Die Auto-Badematte

Die Urlaubsfahrt zieht sich endlos, die Besatzung schmilzt dahin, da tut sich am Strassenrand ein herrlich blau schimmernder See auf. Dann rein ins erfrischende Nass. Gut, wer da ein passendes Badetuch parat hat. Aber Vorsicht: Nacktbaden ist zwar je nach Figur ein Kavaliersdelikt, in den meisten europäischen Ländern trotzdem verboten. Deshalb: Pack die Badehose ein.

8. Cooler Hund statt Hot Dog

Hinten im Kofferraum des Kombis hechelt der Hund und hält es vor Hitze kaum noch aus. Dann hilft die Kühlmatte, die reagiert sobald sich der vierbeinige Liebling darauf legt.