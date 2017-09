Hollywood hasst eine verfaulte Tomate

Hollywood macht eine verfaulte Tomate für seinen schlechten Kino-Sommer verantwortlich, meldet die «New York Times». Die Filmindustrie erlebte dieses Jahr den schlechtesten Film-Sommer aller Zeiten. Blockbuster-Streifen wie «Baywatch», «Die Mumie» oder «Pirates of the Carribbean 5» versagten an den Kinokassen. Schuld daran sollen laut Brancheninsidern die vernichtenden Kritiken auf «Rotten Tomatoes» sein, eine der beliebtesten US-Filmkritik-Webseiten. Ein etwas paradoxer Vorwurf – schliesslich fungiert «Rotten Tomatoes» bloss als Sammelbecken für hunderte von Kritikermeinungen und wertet diese dann aus. Kriegt ein Film mehr als 50 Prozent schlechte Bewertungen, gilt er als nicht mehr «frisch», sondern als «verfault», also nicht sehenswert. Eine simple Abbildung der gesammelten Kritiker-Meinungen also – und keine eigene Bewertung.