Horror-Nacht in Mollis GL: Dieb bricht in Haus ein, während Bewohner schlafen

Im Glarnerland ist diese Woche zum zweiten Mal in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden, während die Bewohner schliefen. Nach dem ersten Fall in der Nacht auf Mittwoch in Obstalden ereignete sich in der Nacht auf Freitag ein zweiter in Mollis.

