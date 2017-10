Hundert neue Zeichen dank iOS 11.1: Jetzt kommt das Burka-Emoji!

Was wären Kurz- und WhatsAppnachrichten ohne die bunten Emojis? Die lustigen Figuren gibt es bereits in allen Ausführungen: vom lachenden Smiley bis zum Einhorn. Nun hat Apple über 100 neuartige Emojis fürs iOS-Update 11.1. angekündigt, das in den nächsten Wochen durchgeführt wird.

Die neuen Emojis sollen aber bereits diese Woche in der Beta-Version verfügbar sein, wie der Tech-Riese auf seiner Homepage schreibt. Unter den neuen Figürchen befinden sich diverse Smileys, aber auch Kleidungsstücke, Lebensmittel, Tiere, Fabelwesen und geschlechtsneutrale Emojis.

Für mehr Diversität sorgen

Auch endlich mit dabei: die Kopftuch-Figur. Apple hatte bereits im Juli bekannt gegeben, dass diese auf Ende Jahr eingeführt wird. Schon seit Jahren fordern viele ein solches Emoji. Eine andere Besonderheit des neuen Updates sind zudem das geschlechtsneutrale Emoji und eine stillende Mutter.

Neben diesen Figuren, die aus dem echten Leben gegriffen sind, gibt es aber auch eine Reihe von unrealistischen Motiven. Bald kann man seine Nachrichten mit Zombies, einer schwarzen Meerjungfrau, Dinosauriern, Vampiren und Feen versehen.

Mit dem Emoji-Update möchte Apple den Usern «noch mehr Möglichkeiten in Nachrichten» eröffnen, heisst es. Eine vollständige Auflistung findet man auf dem Portal Emojipedia.

Whatsapp will sich abgrenzen

Doch nicht nur bei Apple gibt es neue Emojis. Letzte Woche hat Whatsapp laut Emojipedia neue Emojis für Android kreiert, um sich von Apple abzuheben und unabhängiger zu sein.

Diese ähneln stark den Apple-Figuren, weil man den Usern keine allzu grosse Veränderungen zumuten wollte. Und auch Whatsapp selbst hat – so wie auch Apple – Vampire, Zombies und andere Fabelwesen lanciert. Halloween kann kommen.