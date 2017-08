Hurrikan Harvey hat Texas erreicht: Schon über 200'000 Menschen ohne Strom

Hurrikan Harvey hat Texas erreichtSchon über 200'000 Menschen ohne Strom

Der Hurrikan «Harvey» hat an einigen Orten in Texas das Stromnetz beschädigt. Rund 213'000 Menschen seien derzeit ohne Strom, berichtete der Netzbetreiber Ercot am Samstagmorgen (Ortszeit) auf seiner Webseite.

15.53 Uhr , Aktualisiert vor 26 Minuten 1 Reax

teilen teilen teilen