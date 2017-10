Hurrikan Maria war keine «echte Katastrophe»: Trump blamiert sich in Puerto Rico

Der Hurrikan Maria hat Puerto Rico vor zehn Tagen schwer getroffen: Die meisten der 3,4 Millionen Bewohner leben noch immer ohne Strom, das Wasser ist knapp, Spitäler können nur das Nötigste leisten. Hilfe aus den USA liess lange auf sich warten.

Nun hat US-Präsident Donald Trump (71) die verwüstete US-Insel besucht. Viel Mitgefühl für die Opfer zeigte er aber nicht. Trump lobte vor allem sich selbst und trat gleich in mehrere Fettnäpfchen.

Zunächst spielte er das Leid der Inselbewohner herunter: «Wenn man sich eine echte Katastrophe wie Katrina anschaut mit Hunderten von Toten, und sieht, was hier bei dem Sturm passiert ist mit 16 Toten, könnt ihr sehr stolz sein.» Zuvor musste sich Trump beim Insel-Gouverneur Ricardo Rosselló nach der Opferzahl (die kurz später auf 34 korrigiert wird) erkundigen. Der Hurrikan Katrina hatte 2005 mehr als 1800 Menschen getötet.

Trotz der prekären Lage auf der Insel lässt sich Trump zu makaberen Scherzen hinreissen: «Ich sage es nicht gerne, Puerto Rico, aber ihr habt unser Budget ein bisschen aus den Fugen gebracht.» Die Schäden auf der Insel werden auf 90 Milliarden Dollar geschätzt.

Peinliche Haushaltspapier-Aktion

Bei einem Besuch in einer Kirche will Trump in einer peinlichen Aktion demonstrieren, dass er auch selbst Nothilfe leisten kann. Er schnappt sich Haushaltspapier von einem Tisch mit Hilfsgütern. Dann wirft er die Rollen in die Menge, als wären es Basketbälle.

Bei der Visite trifft Trump auch auf Carmen Yulín Cruz, Bürgermeisterin der Inselhauptstadt San Juan. Er schüttelt ihr die Hand, erwähnt sie aber später bei seinen Lobpreisungen über den Einsatz vor Ort nicht. Cruz hatte sich zuvor über die unzureichende Hilfe aus den USA beklagt: «Wir sterben hier und ihr tötet uns mit der Ineffizienz und eurer Bürokratie.» Trump warf ihr darauf «armselige Führungsqualitäten» vor.

Trump war mit seinem Auftritt in dem US-Territorium ganz zufrieden, wie er heute Mittwoch twitterte. Wie immer tat er die kitischen Berichte als «fake» ab.

Der US-Präsident konnte Cruz mit seinem Auftritt offensichtlich nicht besänftigen. In einem Interview sagt sie, was sie von Trumps Visite hält: «Das war eine PR-Aktion.» (rey)