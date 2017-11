«Ich überliess ihm mein Surfboard und schwamm»: Teenager (13) rettet Mann vor dem Ertrinken

Der 13-jährige Surfer Sam Ruskin vollbrachte am Freitag in Jupiter in Florida (USA) eine wahre Heldentat: Er rettete einem Mann das Leben, indem er ihm sein Surfbrett überliess – trotz Mega-Wellen.

Der Mann war zuvor in einem Motorboot unterwegs gewesen, als dieses wegen des hohen Seegangs kenterte. Der Mann versuchte verzweifelt, sich über Wasser zu halten. «Ich sah, wie Kisten aus dem Boot im Meer trieben und hörte Hilferufe», wird Ruskin vom britischen Portal «Mirror» zitiert.

Grosse Schwierigkeiten wegen riesiger Wellen

Ohne zu zögern paddelte der Teenager auf seinem Surfbrett zu dem um Hilfe Schreienden. «Ich gab ihm mein Brett und schwamm neben ihm Richtung Strand – die starken Wellen bereiteten uns Schwierigkeiten», erzählt der Teenager.

Schliesslich kamen beide heil am Strand an. «Der Mann bedankte sich herzlich», sagt Ruskin. Er selbst habe sich nach der Heldentat wieder zurück in die Wellen gewagt – um weiterzusurfen. (hah)