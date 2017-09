«Ich war immer nett zu Tieren und zu Frauen»: Jetzt sprich der Rowdy-Fahrer von Pratteln

J. R.* (27) aus dem Kanton Solothurn ist der Krawallfahrer von Pratteln BL. Im Sommer verlor er auf der A3 völlig die Nerven (BLICK berichtete): Überholmanöver auf dem Pannenstreifen, Schikanenstopps und Anhalten auf der Autobahnausfahrt.

Dumm nur, dass im Auto hinter dem Krawallfahrer eine Kamera installiert war, die alles aufzeichnete. Monate nach dem Zwischenfall landet das Video schliesslich im Internet – und verbreitet sich dort rasant.

Als BLICK den Wüterich konfrontiert, fällt dieser aus allen Wolken: «Ach, darum versuchte die Polizei heute, mich zu erreichen!»

Er wollte schnell nach Hause

An den Tag seines Ausrasters kann sich der Opel-Fahrer noch gut erinnern: «Die Autobahn war bumsvoll, und ich musste schnell nach Hause.» Der 27-Jährige will also ein Stück Stau umfahren, indem er die Autobahn verlässt – und gleich wieder auf die Einfahrt abbiegt. Nur: «Mich hat einfach niemand hereingelassen! Das sieht man auf dem Video nicht. Klar, wird man da wütend.»

Der Solothurner fährt also auf dem Pannenstreifen weiter. «Der Typ mit der Dashcam im Auto hat permanent gehupt und mir sogar den Finger gezeigt», erzählt J. R. weiter. Da haut es dem Krawallfahrer endgültig die Sicherungen raus: «Ich wollte den Penner fragen, was eigentlich sein Problem ist. Ich vertrage das Gehupe einfach nicht.»

Jetzt hat er Angst, das Billett zu verlieren

Dass das Anhalten auf der Autobahn keine gute Idee ist, weiss auch J. R. – eigentlich: «Zu Tieren und Frauen war ich immer nett – und ich bin eigentlich auch kein aggressiver Fahrer.» Seine Befürchtung: Dass er nun das Billet verlieren könnte.

Fakt ist: Die Polizei Basel-Landschaft geht der Sache nach: «Weil verschiedene Offizialdelikte zu sehen sind, haben wir ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eröffnet.» (sac)