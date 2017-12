Im grössten Hafen des Landes: Eine Tonne afrikanisches Elfenbein in Kambodscha beschlagnahmt

Zollbeamte haben in Kambodscha fast eine Tonne geschmuggeltes Elfenbein beschlagnahmt. Der Fund wurde demnach am Dienstag im grössten Hafen des Landes in der Stadt Sihanoukville entdeckt, wie die kambodschanische Tageszeitung «Khmer Times» am Mittwoch mitteilte.

