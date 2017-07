Im Zürcher Dolder kostet sie rekordverdächtige 8.50 Fr. Ist das die teuerste Stange der Schweiz?

Teurer gibts die Stange kaum: Im Zürcher Nobelhotel Dolder Grand kosten drei Deziliter des lokalen Turbinenbräus satte 8.50 Franken. Allerdings wird dem Kunden dafür einiges geboten. Zum Bier gibt es Chips und eine Schale mit Oliven, im Hintergrund läuft gedämpfte Musik und auf den Loungesesseln lässt sich die Aussicht auf den Zürichsee geniessen.

Eine schöne Kulisse und teures Bier erhält man auch in den Bergen. Genauer in St. Moritz GR. Im altehrwürdigen Restaurant Chesa Veglia kostet die Stange des deutschen Fürstenbergs 8 Franken. Inklusive ist hier eine Schale mit Salznüssen und der Blick auf Berge, See und das edle Palace-Hotel.

Teurer wird es nur im Nachtclub

Einen fürstlichen Preis zahlt man im Chesa Veglia aber nicht nur für das deutsche Importbier, die 33-cl-Flasche Calanda aus dem nahen Chur kostet ebenfalls 8 Franken. Das ist jedoch geradezu moderat im Vergleich zum Preis für eine Flasche Bier in der Bar des Genfer Hotels Metropole. Laut Karte kosten dort 33 cl Heineken 14 Franken.

Teurer wird ein Bier wohl höchstens in einem Nachtclub. Im Cabaret Calypso im Zürcher Niederdorf etwa bezahlt man laut Karte 16 Franken für 25 cl Heineken.

Hier gehts billiger

Ist das das teuerste Bier der Schweiz? BLICK präsentierte gestern Beizen, in denen die Stange weniger als vier Franken kostet. Im Restaurant zur Waage in Oberlindach BE etwa kostet sie nur drei Franken.

Statt exotischen Tänzerinnen oder elegant gekleideten Kellnern in nobler Umgebung erhält der Gast dort ein bodenständiges Ambiente. Und Gerstensaft, den man sich auch mit geringem Budget noch leisten kann.