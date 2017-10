Immer mehr Stadion-Beizen in oranger Hand: Die Migros hat Appetit auf Sportfans

Für viele Eishockey- und Fussballfans gehören Bratwurst und Bier zum Match wie das Matterhorn zur Schweiz. Die VIPs dagegen werden von Clubs und Sponsoren mit Mehrgängern und edlen Weinen verwöhnt. Egal, ob Stehplatz oder Loge: Stadion-Gastronomie ist ein lukratives Geschäft.

Das hat auch die Migros erkannt und tritt in diversen Stadien als Caterer auf. Mit ihren 165 Restaurants, 150 Take-aways und Kantinen ist der orange Riese jetzt schon einer der grössten Beizer der Schweiz. 2016 machte er stolze 682 Millionen Franken Umsatz und verpflegte 210’000 Gäste – pro Tag.

Der neuste Coup: Ab dieser Saison ist die Catering-Abteilung der Migros Aare für das leibliche Wohl der Zuschauer des Eishockey-NLB-Spitzenclubs EHC Olten verantwortlich. In der letzten Saison kamen im Schnitt pro Match über 3700 Personen.

Von Wurst bis Weisswein

«An Spitzenspielen wie gegen den Lokalrivalen SC Langenthal stehen bis zu 80 Personen im Einsatz», sagt André Burri (41), Leiter New Business Gastro der Migros Aare, zu BLICK. An den Spielen arbeitet die Migros mit einem lokalen Personalvermittler zusammen. Auch bei den verkauften Produkten setzt der orange Riese auf regionale Lieferanten. Und auf neue Produkte wie etwa eine Bergkäsewurst oder eine Pommes-frites-Box mit Pulled Pork.

In Olten SO deckt die Migros die ganze Bandbreite ab. Vom Wurst- und Bierverkauf bis hin zur legendären Fondue-Lounge. Dort bekommt man zum Fondue auch ein Gläschen Weissen – das Migros-M sucht man dort aber vergebens. Auch das Stadionrestaurant Muusfalle wird von der Migros betrieben. Der Vertrag im Stadion Kleinholz läuft vorerst ein Jahr mit Option auf Verlängerung.

Die Migros Aare ist auch in der Stockhorn Arena in Thun BE für die Verpflegung zuständig und betreibt ebenfalls die VIP-Loge. «Beim FC Thun konnten wir wichtige Erfahrungen sammeln, die uns nun in Olten zugutekommen», sagt Burri. Einer Erweiterung auf andere Standorte ist er nicht abgeneigt.

Auch Spengler-Cup in Migros-Hand

Die Migros Ostschweiz dagegen verpflegt bei Heimspielen des FC St. Gallen die VIPs. Und kürzlich hat sie sich einen prestigeträchtigen Auftrag gesichert. «Ab diesem Jahr übernehmen wir das VIP-Catering am Spengler Cup in Davos», sagt Sprecher Andreas Bühler. Der Vertrag läuft über fünf Jahre.

Was die Wichtigen und Schönen Ende Dezember im Davoser Eisdome serviert bekommen, ist noch unklar. «Wir sind in diesen Tagen zusammen mit dem Veranstalter daran, die Speisekarte auszuarbeiten», sagt Bühler.

Von der Migros verpflegt wird auch, wer sich ein Spiel des FC Luzern anschaut, egal, ob als VIP oder Normalo-Fan. «Im Moment ist die Swissporarena das einzige Stadion, in dem wir für die Verpflegung verantwortlich sind», sagt Antonia Reinhard, Sprecherin der Migros Luzern. «Wir beobachten den Markt jedoch aufmerksam.»

Die Migros ist also schweizweit in den Stadien präsent. Sogar wenn Sion-Präsident Christian Constantin (60) im VIP-Bereich des Stade de Tourbillon ein Glas Fendant trinkt, hat die Migros ihre Finger im Spiel.