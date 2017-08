Jahrelang war jedes zweite in der Schweiz verkaufte Smartphone ein iPhone. Jetzt ist das Handy aus dem Hause Apple in der Rangliste der beliebtesten Smartphones auf den zweiten Platz zurückgefallen. Neu geht der Spitzenplatz an Android-Geräte.

Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Internet-Vergleichsdienstes Comparis.ch. Dafür wurden über 1000 repräsentativ ausgewählte Personen befragt.

So lag der Marktanteil des iPhones in der Schweiz in den vergangenen Jahren stets über 50 Prozent. Im den vergangenen 12 Monaten ist er aber auf 41 Prozent abgesackt.

Auch weltweit Nummer 1

Der Anteil der Android-Smartphones machte dagegen einen Sprung von 42 Prozent Marktanteil im Vorjahr auf 55 Prozent. Damit belegen die Android-Handys in der Schweiz erstmals den ersten Platz.

Der Grund dafür ist laut Comparis-Digitalexperte Jean-Claude Frick, dass Apple die letzten Jahre ziemlich langweilig geworden ist: «Ich gehe davon aus, dass der Stillstand beim Geräte-Design nicht unwesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen hat. Während im Android-Bereich randlose Displays sehr populär wurden, hat sich am Design des iPhones über Jahre kaum etwas verändert.» iPhone-Nutzer warten seit Jahren auf eine Neuerung: Das iPhone 7 gleicht dem iPhone 6 doch stark.

Die Hoffnung von Apple liegt darum auf dem iPhone 8, von dem sich die Tech-Welt einen Knaller und die Apple-Aktionäre erhoffen: unter anderem sollen Augmented Reality-Funktionen und drahtloses Laden möglich sein. BLICK-Digitalexperte Lorenz Keller erwartet, dass das iPhone 8 am 12. September vorgestellt wird.

93 von 100 Schweizern haben ein Smartphone

Generell lässt sich sagen, dass Smartphones in der Schweiz sehr weit verbreitet sind. 93 Prozent der hier lebenden Menschen besitzen eines. Damit liegt das Land im internationalen Vergleich in der Spitzengruppe.

Ein weiterer Grund, warum der Markt so hart umkämpft ist: Fast jeder zweite Schweizer kauft sich alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Das heisst, dass die Hersteller alle zwei Jahre eine neue Chance haben, die Nutzer von ihrem Produkt zu überzeugen. Der Hauptgrund für den Zweijahres-Rhythmus: Die meisten Verträge dauern 24 Monate.

Samsung stärkster Hersteller

Weltweit dominierte Googles Android-Betriebssystem nach Angaben der Marktforschungsfirma Gartner die Verkäufe im ersten Quartal 2017 mit einem Marktanteil von 86,1 Prozent.

Die Verkäufe des südkoreanischen Marktführers Samsung sanken im gleichen Zeitraum um drei Prozent auf 78,7 Millionen Smartphones, was einen Anteil von 20,7 Prozent bedeutete. Apple stagnierte mit seinen 52 Millionen verkauften iPhones bei 13,7 Prozent.

Huawei erreichte im ersten Quartal mit einem Zuwachs von 29 auf gut 34 Millionen verkaufte Smartphones einen Marktanteil von neun Prozent. Der chinesische Netzwerkausrüster hat das Ziel ausgegeben, zunächst Apple zu überholen und dann auch zur weltweiten Nummer eins zu werden. (kst/SDA)