Ausgerechnet in der süssen Jahreszeit! Coop will noch weniger Zucker in Eigenprodukten. Und auch die Migros setzt uns auf Diät.

Coop hatte noch 2016 erklärt, den Zuckeranteil in Joghurts von 9,5 auf neun Prozent zu senken. Tatsächlich liegt er bei 8,8 Prozent. «Unsere Reduktionsbemühungen sind über das gesamte Sortiment hinweg sehr positiv aufgenommen worden, so dass teilweise ein zweiter Reduktionsschritt möglich war», erklärt Sprecher Urs Meier. Mit der Senkung halte man die Erklärung von Mailand ein.

«2018 weitere Zuckerreduktion bei vereinzelten Joghurts»

Diese hatten 2015 neben Coop neun weitere Firmen unterschrieben. Damit verpflichteten sie sich, den Zuckergehalt von Joghurts und Frühstücks-Cerealien bis Ende 2018 zu reduzieren.

Coop will weiter entzuckern. «2018 werden wir bei vereinzelten Joghurts eine weitere Zuckerreduktion umsetzen», so Meier.

Die Migros, Mitunterzeichnerin der Erklärung, will laut Sprecherin Monika Weibel 2018 weitere zehn Prozent der Quarks und Joghurts auf weniger Zucker umstellen. Ausnahme: Schoggi- und Caramelprodukte.