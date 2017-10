In Abwesenheit verurteilt: Joachim L. lebt unbehelligt in Genf

An einer Demo in Paris vor einem Jahr warf er einen Brandsatz in ein Polizei­auto. Während zwei Beamte drin sassen! Für den Angriff hat ein Pariser Gericht den Schweizer Linksradikalen Joachim L.* diese Woche zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Mann, in Zürich geboren mit Heimatort Goldingen SG, wurde in Abwesenheit verurteilt. Er gilt als untergetaucht – gegen ihn besteht ein Haftbefehl. Allerdings nur in Frankreich.

Recherchen zeigen, dass der Gewalttäter unbehelligt in Genf lebt. Bis vor kurzem war die Calvin-Stadt sogar seine Vermieterin: Der Linksradikale residierte in einer subventionierten Stadtvilla! Inzwischen wohnt er in ­einem pompösen Belle-Epoque-Palais mitten in der Stadt, mit freier Sicht auf die Rhone. Dies belegt ein Dokument des Genfer Amts für Bevölkerung und Migration, das SonntagsBlick vorliegt.

Frankreich könnte ein Vollzugsbegehren stellen

In Genf ist L. als anarchistischer und antifaschistischer Aktivist bekannt. Jüngst musste er vor das Polizeigericht, wie die «Tribune de Genève» berichtete. Allerdings schwänzte er den Prozess; sein Anwalt präsentierte ein Arztzeugnis.

Gegen das Pariser Urteil kann Joachim L. Rekurs einlegen. Tut er das nicht, fahndet Interpol nach ihm. Die Schweiz liefert eigene Staatsbürger zwar nicht aus. Frankreich könnte aber ein Vollzugsbegehren stellen. L. müsste dann seine Haft hier absitzen. In jedem Fall dürfte es bald vorbei sein mit der schönen Aussicht auf die Rhone.