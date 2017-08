Rechtsradikale verschandeln Statue in Altdorf UR: Wilhelm Tell mit Burka verhüllt

In Altdorf UR wurde am Sonntagmorgen das berühmte Wilhelm-Tell-Denkmal mit einem schwarzen Tuch verhüllt – was einen Polizeieinsatz ausgelöst hat.

Hinter der Burka-Aktion steht die rechtsradikale Partei Nationalorientierter Schweizer (PNOS), die nach der Verhüllung mit einem einem Banner vor dem Denkmal posiert haben. Sie forderten darauf, die «Islamisierung zu stoppen».

Keine Bewilligung

Gemäss Kantonspolizei Uri wurde die Verantwortliche Person der PNOS von der Polizei einvernommen, die Statue vom schwarzen Tuch wieder befreit.

Weil die Aktion keine Bewilligung hatte, wurden die Verantwortlichen angezeigt. Die Statue blieb unbeschädigt. (fr)