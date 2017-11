In der Nacht über Felswand gestürzt: Mann (52) stirbt bei Suche nach Hund

In den Waadtländer Alpen ist in der Nacht auf heute ein Mann (52) tödlich verunglückt. Der Mann aus Leysin VD hatte sich gegen Mitternacht zusammen mit seiner Freundin auf die Suche nach ihrem Hund gemacht, der entlaufen war. Die beiden waren in unterschiedliche Richtungen gegangen – und der Mann nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Die Frau alarmierte die Polizei. Rettungskräfte konnten den Mann schliesslich lokalisieren unterhalb einer Felswand lokalisieren. Ein Rega-Helikopter barg die Leiche des Mannes.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um den Umstände des tragischen Todes auf die Spur zu kommen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Mann im Dunkeln über die Felswand rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt war. (lha)