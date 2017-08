In diesem Interregio steckt der Wurm: Zug hat keinen Lokführer – und verpasst einen Halt

Der Interregio 2671 hatte am Freitag einen Auftrag: Er sollte pünktlich ab Zürich um 18.35 Uhr abfahren und nach etlichen Zwischenstopps in Luzern ankommen. Eine Sache, die praktisch jeden Tag ohne Probleme über die Bühne geht.

Am Freitagabend hatten die Pendler in diesem Zug aber gleich doppelten Grund zum Schmunzeln. Nach einigen Minuten Abfahrtsverspätung hallte es aus den Lautsprechern, dass der Zug noch nicht abfahren könne. «Wir haben keinen Lokführer!», hiess es. Es sei etwas schief gelaufen mit der Schichteinteilung.

Zwölf Minuten später fuhr der Interregio ab, hielt in Thalwil und nahm seine Weg durch den Zimmerbergtunnel in Richtung Baar. Dort hielt er aber zum Erstaunen vieler nicht. Die Erklärung folgte prompt: «Liebe Passagiere, heute ist wohl der Wurm drin. Wir haben vergessen in Baar zu halten!»

Immerhin hielt er dann planmässig in Zug, Rotkreuz und kam mit einigen Minuten Verspätung in Luzern an. «Da war irgendetwas magisch!», lachte ein BLICK-Leser. Die SBB waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (pma)