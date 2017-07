In einen Felsbrocken gedonnert: Wespe erschreckt Autofahrer

CHUR - In Chur ist es am Donnerstagmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer war derart von einer Wespe im Innern seines Fahrzeugs abgelenkt, dass er in einen Felsen donnerte.

