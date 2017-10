In Geländer gekracht: Junglenker (18) fährt sein Auto schrottreif und bleibt unverletzt

Ein Junglenker ist am Sonntag vor der Brücke über die Engelberger-Aa in Wolfenschiessen gegen ein Geländer gekracht. Er blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Es blieb nach der Kollision neben dem Bahngleis auf dem Gleisschotter stehen.

