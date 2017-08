Im Osten von Paris: Auto rast in Pizzeria - ein Mädchen stirbt, mehrere Verletzte

Am Montagabend, kurz nach 20 Uhr, ist im Ort Sept-Sorts im Osten von Paris ein silberner BMW in eine Pizzeria gerast. Dabei ist ein 13-jähriges Mädchen getötet worden, ihr Bruder schwebe in Lebensgefahr. Mindestens drei weitere Menschen seien schwer verletzt und acht Personen erlitten laut Medienberichten leichte Verletzungen.

Der Täter habe keinen Fluchtversuch unternommen und wurde festgenommen. Die Polizei geht von einer «vorsätzlichen Tat aus». Daran scheine es keinen grossen Zweifel zu geben, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, dem Sender BFMTV. Es soll auch keine Bremsspuren gegeben haben. Um einen terroristischer Anschlag soll es sich nach ersten Ermittlungen jedoch nicht handeln.

Fahrer wollte Selbstmord begehen

Beim Täter soll es sich um einen 32-jährigen Mann handeln. Er sei der Polizei und Geheimdiensten bislang nicht bekannt gewesen und soll laut einem Polizeisprecher psychische Probleme haben. Die Nachrichtenagentur AFP zitierte eine Quelle aus Justizkreisen, wonach der Fahrer bereits am Sonntag versucht haben soll, sich umzubringen und nun einen neuen Versuch unternahm.

Die Französische Gendarmerie hat eine Sicherheitszone rund um die Pizzeria eingerichtet und ruft auf Twitter dazu auf, die Hilfsmassnahmen nicht zu behindern.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Algerier sein Auto in eine Gruppe französischer Soldaten gesteuert. (fr/man/SDA)

