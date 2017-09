Seit Mittwoch wird in Utzigen BE die 14-jährige Sarina vermisst. Sie war am Mittwochnachmittag in der Region Menziwilegg zu Fuss unterwegs – kehrte aber offenbar danach nicht nach Hause zurück.

Nachdem die Kantonspolizei Bern kurz nach 20 Uhr über das Verschwinden des Mädchens informiert worden war, leitete sie umgehend Suchmassnahmen ein. Die grossflächige Suche wurde die ganze Nacht über aufrechterhalten und dauert zur Stunde an.

Mediensprecherin Jolanda Egger sagt zu BLICK: «Das ist eine sehr belastende Situation für die Familie und die Angehörigen.» Es gebe verschiedene Anhaltspunkte, denen die Polizei derzeit nachgehe.

Auch Armee und Zivilschutz im Einsatz

Neben zahlreichen Mitarbeitenden aus verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern, darunter Diensthundeführer, sind auch Angehörige von Armee und Zivilschutz sowie Mitglieder von REDOG beteiligt.

Weiter standen in der Nacht Feuerwehrangehörige im Einsatz und aus der Luft wurde mit einem Helikopter gesucht. Aufgrund der Wetterbedingungen und des unwegsamen Geländes gestaltet sich die Suche schwierig.

Aus diesem Grund wurden zusätzlich Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern und eine Equipe des SAC beigezogen. Trotz dieser umfangreichen Massnahmen fehlt von der Vermissten bisher jede Spur.

REDOG mit Hunden im Einsatz

Auch der Schweizerische Verein für Such- und Rettungshunde REDOG ist im Einsatz. Matthias Knöri, Bereichsleiter Vermisstensuche bei REDOG, darf zum aktuellen Fall keine Auskunft geben. Er schildert, wie der Verein in Vermisstenfällen normalerweise vorgeht. So teilt der Einsatzleiter REDOG das Suchgebiet in Sektoren auf, die dann von verschiedenen Hundeteams abgesucht werden. «In offenem Gelände kommen Geländesuchhunde zum Einsatz, die nicht angeleint sind und ein Gebiet von 50'000 bis 100'000 Quadratmetern pro Stunde durchsuchen können.»

Die Hunde brauchen keinen Geruchsträger der vermissten Person, sondern sind darauf trainiert, jegliche menschliche Witterung aufzunehmen. Knöri: «Natürlich orten sie so auch mal einen Spaziergänger, aber der Hundeführer kann sie danach weitersuchen lassen.»

Zeugen gesucht

Sarina ist zirka 155 Zentimeter gross, von normaler Statur und hat rote, auffällig lange, gewellte Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war das Mädchen mit Bluejeans, einem altrosafarbenen T-Shirt mit farbigem Aufdruck sowie schwarzen Schuhen der Marke Converse bekleidet. Sarina spricht Schweizerdeutsch.

Die Kantonspolizei Bern bittet Personen, die Angaben über den Verbleib der Vermissten machen können, sich unter der Telefonnummer +41 31 634 41 11 zu melden.