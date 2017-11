In Zell LU: Betrunken und ohne Führerausweis verunfallt

Am Donnerstagabend ist ein 33-jähriger Autofahrer auf der Bernstrasse von Hüswil LU her Richtung Zell LU gefahren und hat in einer Rechtskurve ein entgegenkommendes Fahrzeug touchiert. Anschliessend fuhr der Autofahrer weiter, musste aber nach circa 400 Meter anhalten, da sein Auto nicht mehr fahrfähig war.

Hoher Sachschaden

Ein durchgeführter Atemlufttest ergab einen Wert von 0,49 mg/l, wie die Kantonspolizei Luzern schreibt. Weiter wurde festgestellt, dass der Fahrzeuglenker keinen gültigen Führerausweises besitzt. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 27‘000 Franken, wie die Kantonspolizei Luzern schreibt. (fr)