In Zürich gestartet – in Zürich gelandet: Boeing muss Flug nach Washington abbrechen

Am Mittwoch um 12.10 Uhr startete die Boeing 767 der United Airline vom Flughafen Zürich. Das Ziel: Washington. Ein technischer Defekt zwang die Board-Crew jedoch nach kurzer Zeit zur Umkehr.

Philipp Bircher, Sprecher des Flughafens Zürich, bestätigt den Vorfall. «Das Flugzeug musste umkehren, nachdem die Besatzung Probleme mit der Druckkabine gemeldet hatte», sagt er zu BLICK.

Auf Flight Radar sah ein BLICK-Leser, wie das Flugzeug in Richtung Frankreich flog und nahe der Schweizer Grenze Kreise drehte. «Um Treibstoff zu verbrauchen», sagt Bircher. Das sei Teil der Sicherheitsvorkehrungen.

«Es kommt immer wieder vor, dass Maschinen umkehren müssen», so Bircher weiter. Am Flughafen gelte in so einem Fall jeweils, den nächsten freien Slot zu finden, damit das Flugzeug ausserplanmässig wieder in Zürich landen kann.

Um 14.09 Uhr landete die United Airline schliesslich auf der Piste 16. (na)