Indianer wegen Tech-Patenten auf dem Kriegspfad

Die Mohawks haben gerade keine Lust auf Friedenspfeife: Der Indianerstamm zieht gegen Amazon und Mic-rosoft in den Kampf –vor Gericht. Wegen Verletzung eines Supercomputer-Patents verklagen sie gemeinsam mit der Firma SRC Labs die Tech-Giganten. Gewöhnlich würden die vor einem Schiedsgericht zurückschlagen und den Patentanspruch des Klägers anfechten. Das geht aber nicht. Denn SRC Labs hat das Patent auf die Mohawks übertragen. Und die gelten wie alle Indianerstämme in den USA als eigene Nation und sind so gegen Rechtsmittel immun. Viele Unternehmen nutzen sie daher als Schutzschild bei Patentstreitigkeiten – gegen Lizenzgeld. Das ist lukrativ. Den Mohawks gehören seit kurzem etwa Patente für Augentropfen. Drei andere Stämme pochen auf ihr Patentrecht für iPad4-Technologien.