Insekten-Bällchen und Co. ausverkauft: Coop-Lieferanten vom Ansturm überrascht

Wie die Heuschrecken fallen sie über die Insekten her. Erst seit einer Woche gibt es beim Detailhändler Coop Burger und Bällchen aus einem Gemisch aus Mehlwürmern und Gemüse zu kaufen. Doch schon jetzt gibt es Versorgungsengpässe.

«Der Ansturm ist recht gross gewesen», sagt Coop-Sprecher Ramon Gander dem Radio Energy. In manchen Verkaufsregalen gibt es bereits keine Krabbler-Nahrung mehr. «Die Produkte sind nicht mehr in allen der sieben Verkaufsstellen erhältlich», so der Coop-Sprecher.

Grosse Nachfrage, kleine Produktion

Laut Gander ist die Produktion von Insekten, die man in der Schweiz essen darf, noch recht klein. Auf der anderen Seite steht die riesige Nachfrage. «Das Interesse ist grösser, als wir angenommen haben», so Gander zu Energy.

Er gibt aber Entwarnung für jene, die Mehlwürmer mögen: Morgen Dienstag und nächste Woche sollen wieder Lieferungen mit Insekten-Burgern und -Bällchen eintreffen.

Seit Mai ist es in der Schweiz erlaubt, Insekten zu verkaufen, die auf Tellern und nicht in den Mäulern von Haustieren landen. Doch auch schon zu Anfang gab es Lieferprobleme. (grv)