iPhone-Fabrikant holt sich Management-Tipps im Zoo

Für Terry Gou, CEO von iPhone-Fabrikant Foxconn, sind Mitarbeiter Tiere. Deshalb holte er sich Führungs-Tipps von einem Zoodirektor. In einem Kader-Meeting erklärte er: «Ich manage über eine Million Tiere jeden Tag. Unser Zoodirektor weiss, dass er Tiger und Löwen in einem Gehege halten kann, aber nicht Tiger und Hühner. Ich möchte von ihm lernen.» Die harten Arbeitsbedingungen bei Foxconn stehen seit längerem in der Kritik. Weil Mitarbeiter vom Firmengebäude sprangen, mussten Rettungsnetze installiert werden. Den Tier-Vergleich rechtfertigte Foxconn gegenüber taiwanesischen Medien damit, dass Gou alle Menschen als Tiere sehe, nicht nur seine Mitarbeiter. Foxconn möchte 2020 in den USA eine Gross-Fabrik eröffnen. Während die Republikaner darin eine Chance sehen, fürchten andere ähnliche Zustände wie in China.