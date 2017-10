iPhone X ab Freitag 9 Uhr: So gehen Sie beim iPhone-Verkauf nicht leer aus

Morgen Freitag um 9 Uhr beginnt der Vorverkauf des neuen iPhones. Tatsächlich in den Läden steht es dann eine Woche später, am Freitag, 3. November, ab 8 Uhr. Im Gegensatz zu früheren Jahren lohnt sich das Anstehen vor dem Apple Store aber wohl nur für eingefleischte Fans. Der Grossteil der Geräte wird vorerst über die Online-Kanäle weggehen.

Auch beim iPhone-Kauf gilt «online first»

Apple Store online: Es gibt gute Gründe, das iPhone X direkt bei Apple zu kaufen. So kann man im Garantiefall direkt auf den Hersteller zugehen. Apple ist teilweise sehr kulant bei Reparaturfällen von Geräten, die über die eigenen Kanäle gekauft wurden. Wer allerdings unvorbereitet am Freitag um 9 Uhr ein iPhone bestellen will, wird zu langsam sein und dann womöglich Wochen oder gar Monate auf sein Gerät warten müssen.

Vorbereitung für Onlinekauf

Darum sollte man sich schon am Vortag vorbereiten: sein Login austesten, Kreditkartendaten und Versandadresse prüfen. Und das Wunschmodell samt Konfiguration gleich als Favorit abspeichern. Idealerweise nutzt man den Store nicht über den Browser, sondern über die «Apple Store»-App. Zudem beachten, dass normalerweise der Store vor Verkaufsstart offline geht, man also die Vorbereitung am besten schon am Vorabend macht.

Weitere Insidertipps

Wenn ein Browser, dann Safari nutzen. Der soll schneller sein. Und eventuell lohnt es sich, auf weniger beliebte Varianten auszuweichen. Beim iPhone X wird dies wohl das silberne Modell mit 64 GB Speicher sein. Übrigens: Zubehör sollte man separat bestellen, wenn der schnelle Liefertermin eine Rolle spielt.

Alternative Online Stores

Auch andere Händler haben das iPhone im Angebot. Digitec, Brack, Mediamarkt, Mobilezone, Interdiscount und wie sie alle heissen. Der Vorverkauf läuft ganz unterschiedlich, teilweise konnte man sich gar schon für eine Warteliste eintragen. Vor allem, wenn bei Apple die Wartezeit auf Wochen angewachsen ist, kann sich die Recherche bei anderen Händlern lohnen. Das gilt auch für die Mobilfunkanbieter, welche das iPhone X ebenfalls im Angebot haben.

Anstehen fürs iPhone X ist etwas für die echten Fans

Dank des gut organisierten Vorverkaufs ist Anstehen vor dem Apple Store eigentlich unnötig. Ausser man sieht das stundenlange Schlangestehen als Event für Apple-Fans an. Übrigens: Apple verspricht, dass es Geräte im Store haben wird, auch wenn der Vorverkauf sehr gut läuft. Wie viele das sind, ist aber unklar.

Wer aber am Freitag, 3. November erst zum Start um 8 Uhr vor einem der vier Schweizer Apple Stores auftaucht, wird ganz hinten in der Schlange stehen und ziemlich sicher leer ausgehen. Eine Alternative sind eventuell die Apple-Partner, die es in der ganzen Schweiz gibt. Diese spezialisierten Händler haben am 3. November vielleicht ebenfalls Geräte in den Läden. Infos dazu gibts aber etwa bei Dataquest erst ab Freitag. Am besten fragt man einige Tage vorher an oder informiert sich auf den Webseiten der Händler. Eine Übersicht findet man auf der Webseite von Apple, unter den «Premium Reseller» suchen.