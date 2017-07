Die iranische Moderatorin Azadeh Namdari (32) ist in ihrer Heimat eine Verfechterin konservativer Werte – und des obligatorischen Ganzkörperschleiers für Frauen: «Ich danke Gott, dass ich ihn trage», sagte sie kürzlich in einem Interview.

Nun weilt Namdari in den Ferien in der Schweiz – und nimmt es mit ihren eigenen Werten offenbar nicht mehr so streng: Sie ist nicht nur ohne Schleier unterwegs, sie trinkt auch Alkohol. Das ist im Iran verboten. Ein im Netz aufgetauchtes Video zeigt, wie Namdari beim Familienpicknick an einem Fläschchen Feldschlösschen nippt.

«Sie ist ihren Job beim Staats-TV los»

In den sozialen Medien schwappt der Moderatorin eine Welle der Empörung entgegen. Viele werfen ihr Heuchelei vor. Vor allem liberale Iraner kritisieren aber auch die konservativen Medien und das von religiösen Klerikern kontrollierte System, berichtet «BBC». «Das Problem ist nicht Azadeh», heisst es in einem vielbeachteten Tweet. «Das Problem sind die Lügen, die sie uns jeden Tag auftischen.»

Die 32-Jährige versuchte noch, sich zu retten. In einem zweiminütigen Rechtfertigungs-Video sagt sie, ihr Schleier sei ihr versehentlich vom Kopf geglitten. Zu der Bierflasche in ihrer Hand verlor sie aber kein Wort.

Die Affäre hat drastische Konsequenzen für die Moderatorin, sagt ein iranischer Journalist gegenüber «20 Minuten». «Namdari ist ihren Job beim staatlichen TV los. Ayatollah Ali Chamenei, Irans höchster Geistlicher, will ihr öffentliche Auftritte untersagen. Medien, die ihr Foto drucken, sollen bestraft werden.» (rey)