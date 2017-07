Mit Baby an der Brust ist an Sex nicht zu denken, oder? Die junge Amerikanerin Tasha Maile sieht das ganz anders. In einem Video auf Youtube spricht die dreifache Mutter offen darüber: Sie hatte mit ihrem Mann Sex, während sie ihren 3 Monate alten Sohn stillte. Und daran sei nichts Verwerfliches, wie sie findet. «Denn Sex ist eine wunderschöne und natürliche Sache. Dank Sex sind wir alle auf diesem Planeten. Was ist falsch daran, Spass zu haben?»

Ihr erstes Kind schlief zum Beispiel nur neben der Mutter ein. Deswegen auf Sex verzichten wollte und will sie nicht. «Irgendwie geht es immer», ist Maile der Meinung. Dann fügt sie hinzu: Kinder in dem Alter würden sowieso nicht verstehen, was man gerade mache.

Bessere Gelegenheiten

Dramatisch ist es tatsächlich nicht, wie der Zürcher Psychotherapeut (ASP) Erhard Trittibach bestätigt. Aber: «Es ist schon irgendwie absurd. Die Mutter soll sich entweder auf das eine oder andere konzentrieren», sagt er zu BLICK. Natürlich sollen Eltern ihr Sexualleben weiterführen, aber nicht unbedingt so.

Denn Babys würden merken, dass sich die Mutter auf eine andere Sache konzentriere. Ganz davon abgesehen: «Sex gehört ins Schlafzimmer, und zwar ohne Kinder. Das sollte getrennt werden. Wenn Eltern Sex haben wollen, gibt es sicher bessere Gelegenheiten als beim Still-Vorgang.»

«Das ist einfach nur widerlich»

Maile sorgt mit ihrem Video nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für jede Menge Klicks. Fast fünf Millionen Menschen haben sich das Video in den letzten zwei Jahren angesehen. Mehr als eine halbe Million folgen ihr mittlerweile auf Youtube.

Das dreifache Mami hat aus dem Stillen ein lohnendes Geschäft gemacht. So lässt es in einem anderen Video zum Beispiel am berühmten Venice Beach von Los Angeles Strandbesucher seine Muttermilch kosten. Die Kommentare unter dem Video sprechen für sich: «Das ist einfach nur widerlich.» Oder: «Ich musste beinahe kotzen.»

Nichtsdestotrotz hat die Aktion Erfolg, erzielt fast fünf Millionen Aufrufe. Denn auch wenn es von einigen Seiten Kritik hagelt, hat die freizügige Mutter jede Menge Unterstützer. Auch wenn manche Videos auf dem schmalen Grat der Geschmacklosigkeit wandern. Ein Beispiel: Im April pürierte sie den Mutterkuchen ihres jüngsten Sohnes und trank ihn – und das als bekennende Veganerin.