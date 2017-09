Ist es gut, wenn Politiker twittern?

Liebe Joëlle

Dass der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika twittert, finde ich nicht so schlimm. Schlimmer finde ich, dass er auch so redet, wie er twittert. Mir selbst ist zwar das Bedürfnis nicht gegeben, der Weltöffentlichkeit ununterbrochen kundzutun, wo ich mich gerade aufhalte, was ich zum Frühstück gegessen habe und was mir unmittelbar so durch den Kopf geht. Für viele Menschen aber – beispielsweise für einen Herrn Donald Trump – ist Twitter offenbar die Möglichkeit, Isolation zu überwinden und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Das Internet hat diese Möglichkeit geschaffen. Was Wunder, dass sie auch genutzt wird. Dagegen lässt sich nichts einwenden. Nur ist es ein Unterschied, ob das, was ich twittere, auf mich allein zurückfällt oder indirekt auch auf Mitbetroffene, für die ich Verantwortung trage. Wer ein Amt innehat, muss sich bewusst sein, dass seine Verlautbarung ernst genommen und in ihrer Konsequenz für verbindlich gehalten wird. Ein unbedachter Rülpser verwandelt sich in eine Befehlsausgabe. Und so kommen mir Trumps Befehlsausgaben im Weissen Haus vor: wie Einblicke in die aktuelle Beschaffenheit seiner persönlichen Laune. Wie getwittert.