Italiener und Mazedonier prügeln sich in Aarau blutig: Autobahn-Streithähne tauschen «Nettigkeiten» aus

Italiener und Mazedonier prügeln sich in Aarau blutigAutobahn-Streithähne tauschen «Nettigkeiten» aus

Am Freitagvormittag waren sich am Kreuzplatz in Aarau zwei Autolenker uneinig. Das Wortgefecht gipfelte in gegenseitigen Tätlichkeiten und zwei blutenden Platzwunden im Gesicht des einen Kontrahenten.

11.15 Uhr , Aktualisiert 11.55 Uhr 0 Reax

teilen teilen teilen