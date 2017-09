Jetzt gibts auch Insekten-Food von der Migros: Da hüpft das Gourmet-Herz

Auf den Schweizer Tellern ist das grosse Krabbeln ausgebrochen. Vor einem Monat machte Coop den Anfang: Der Detailhändler lancierte Burger und Fleisch-Gemüse-Bällchen auf Mehlwurmbasis. Jetzt schlägt die Migros zurück – zumindest ein bisschen.

Der zum Migros-Impe­rium gehörende Fleischverarbeiter Micarna hat die «Pop-Bugs» (siehe Bild) entwickelt – «ein Snack bestehend aus Insektenproteinen», wie Micarna-Sprecher Roland Pfister gegenüber SonntagsBlick bestätigt.

Mehlwürmer statt Fleisch

Der Ansatz ist anders als jener von Coop: Die Insektenproteine dienen als Fleischersatz. Die Micarna-Hackbällchen sollen wie echtes Fleisch schmecken. Bei den Coop-Produkten hingegen ist die nussige Mehlwurmnote Programm.

Die Pop-Bugs sind das allererste Produkt, das die Micarna auf Insektenbasis entwickelt hat. Vorgestellt werden sie im Rahmen der Messe Anuga vom 7. bis 11. Oktober in Köln (D), der weltweit grössten Fachmesse für Lebensmittel. Wann also landen die Pop-Bugs in den Migros-Regalen? Vorerst gar nicht. «Die Produkte haben noch keine Markt­reife. Sie werden lediglich für die Messe produziert, um zu sehen, wie gross das Interesse des Publikums ist», betont Micarna-Sprecher Pfister.

Die Schweiz fliegt auf Insekten

Allzu lange sollte die Migros aber nicht zuwarten – sonst krabbelt die Konkurrenz davon. Schweizer Kunden fliegen auf die Insekten. Bis jetzt hat Coop jede einzelne Packung seiner Krabbel­snacks verkauft! «Wir haben seit der Lancierung der Insektenprodukte noch praktisch keinen Franken abschreiben müssen», sagte Coop-Vizechef Philipp Wyss zu BLICK.

Bereits arbeitet Coop an einem tieferen Sortiment: Geplant sind Insektenprodukte in Bioqualität. Auch der Warenhauskette Manor ist der Trend nicht entgangen. «Derzeit stehen wir in Kontakt mit verschiedenen Lieferanten, können aber noch kein konkretes Einführungsdatum nennen», schreibt eine Sprecherin.