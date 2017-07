Jetzt kommt der Kostenvoranschlag per Video: Schluss mit Abzocke in der Garage

Eine Autoreparatur ist Vertrauenssache. Doch immer wieder gibt es Garagisten, die dieses Vertrauen missbrauchen. Arbeiten werden gemacht, die eigentlich gar nicht nötig sind. Ein Ärgernis!

Ford macht es genau umgekehrt. Neu bietet der Autohersteller statt eines Kostenvoranschlags zusätzlich einen kostenlosen Video Check an. Heisst: Der Kunde bekommt ein Video per Mail oder SMS, wo der Automechaniker zeigt, was beim Fahrzeug repariert werden muss. Akzeptiert wird die Offerte per Mausklick.

«Wir wollen damit die Transparenz gegenüber dem Kunden erhöhen», sagt Kaspar Haffner, Sprecher von Ford Schweiz.

Den Kunden passt es

Ob heruntergefahrene Bremsscheiben oder spröde Schläuche: Der Kunde sieht mit eigenen Augen, was bei seinem Auto repariert werden muss. Die neue Transparenz kommt bei der Kundschaft gut an. «Erste Rückmeldungen waren sehr positiv», sagt Haffner.

Noch ist der Dienst in der Einführungsphase und wird nicht aktiv beworben. Von den 200 Ford-Händlern in der Schweiz bieten aktuell 25 den Video Check an. Bald dürften es mehr sein: «Wir wollen das Angebot natürlich so breit wie möglich ausrollen.»