Jetzt spricht der Buchser Gemeindeammann zum Fall Funda: Der Hass kommt per E-Mail

Die Türkin Funda Yilmaz (25) bestand den Staatskundetest mit 100 Prozent, lebt seit 18 Jahren in der Gemeinde Buchs AG. Und doch scheiterte ihr Wunsch nach dem lang ersehnten roten Pass vor knapp einem Monat. Der Grund: Ein Gespräch mit der Einbürgerungskommission.

Es folgten schweizweite Aufregung und sogar die Veröffentlichung des absurden Gesprächsprotokolls zwischen Yilmaz und der Einbürgerungskommission.

Nun meldet sich der Buchser Gemeindeammann Urs Affolter (FDP) bei der «Aargauer Zeitung» zu Wort: «Der Shitstorm in Form von Hassmails, der über alle Beteiligten hereingebrochen ist, gibt mir zu denken. Der Inhalt der meisten Mails entbehrt jeglicher Beschreibung und gehört direkt ins Altpapier», sagt er in einem Interview.

Warten auf Entscheid des Kantons

Zum Fall von Funda äussert sich Affolter allerdings nicht konkret. Nur so viel: «Da Frau Yilmaz Rekurs beim Kanton eingelegt hat, werden wir den Entscheid des Kantons abwarten und diesen genau analysieren. Sofern angezeigt, werden wir selbstverständlich Korrekturen vornehmen und die erforderlichen Konsequenzen ziehen.»

Dann merkt der FDPler noch an: «Der ganze Medienhype ging in jedem Fall nicht spurlos an den betroffenen Personen vorbei.» Inwiefern erläutert er aber nicht. (jmh)