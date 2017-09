Joel (†41) rannte am Burning-Man-Festival ins Feuer – jetzt nehmen seine Freunde Abschied: «Das Warum werden wir nie verstehen»

Das legendäre Burning-Man-Festival in der Wüste von Nevada endete am Wochenende mit einer Tragödie: Der US-Amerikaner Joel M.* (†41) rannte zum Feuer und stürzte sich in die Flammen. Obwohl Retter ihn rasch herauszogen, erlag er später in einer Klinik seinen Verletzungen.

Der Wahlschweizer lebte mit seiner Schweizer Frau im Kanton Thurgau in einer Hippie-Gemeinschaft. Seine Freunde äussern sich nun auf Facebook und nehmen Abschied von ihm. Sie schreiben: «Wir sind sehr traurig, betroffen und berührt, dass Joel uns so plötzlich verlassen hat. Es ist für uns sehr schwer, das Geschehene zu akzeptieren und mit dem Schmerz des Verlusts umzugehen.»

«Danke für deine Präsenz in unser aller Leben»

Joel sei ein grundehrlicher, liebevoller und authentischer Mensch gewesen, dessen tiefster Wunsch es gewesen sei, dass sich die Menschen untereinander und mit der Natur verbänden. Und sie richten ihre Worte direkt an ihn: «Joel, wir lieben dich mit unserem ganzen Sein und danken dir unendlich für deine wahrhaftige, humorvolle und tief berührende Präsenz in unser aller Leben.»

Alkoholisiert war Joel M. zum Zeitpunkt des Dramas nicht, teilte der County-Sheriff mit. Allerdings stehe ein toxikologischer Bericht noch aus. Ob Drogen im Spiel waren, ist somit noch unklar. Die Gemeinschaft schreibt denn auch: «Das Warum werden wir nie verstehen.»

Viele Mitglieder und Freunde der Gemeinschaft sind erschüttert und sprechen ihr Beileid aus: «Joel hat mit seiner Offenheit, seiner Verletzlichkeit alle Herzen berührt, denen er begegnet ist.»