Doppel-Wurf sorgt für Jöööö-Alarm: 20 Bernhardiner-Welpen entdecken die Welt

Gleich zwei Bernhardiner-Weibchen haben im März in der Fondation Barry in Martigny VS Nachwuchs bekommen. Die 20 Welpen können nun vom 4. Mai bis am 4. Juni im «Barryland – Musée et Chiens du Saint-Bernard» besucht werden.

Für Joy – Mama von elf Welpen – war es die erste Geburt, Zaskia ist bereits routinierter.

Die elf Welpen von Joy und Zoltan tragen allesamt einen Namen, der mit S beginnt.

Ab dem 4. Juni verlassen die Welpen die Fondation Barry und kommen zu ihren neuen Familien. (stj)