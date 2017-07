Kamin von Wohnblock-Dach gerissen: Flugzeug-Absturz in Belp BE

In Belp BE ist heute Mittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zum Unfall kam es um 12.45 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei auf Nachfrage von BLICK mitteilt. Das Flugzeug stürzte auf eine Wiese ganz in der Nähe des Flughafens Bern-Belp, an dessen Rand sich der Flugplatz für Segelflugzeuge befindet. Beim Absturz wurde offenbar auch ein Wohnblock beschädigt: Auf der Westseite des Dachs ist eine tiefe Scharte zu sehen, auf der Ostseite fehlt der Kamin.

Bei der verunfallten Maschine handelt es um ein Schleppflugzeug, das Segelflugzeuge zieht. Der einmotorige Viersitzer des Typs Robin DR 400/180R gehört der Segelfluggruppe Bern.

Angaben zur Anzahl Insassen und ob diese beim Crash verletzt wurden, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen. Die Bergungsarbeiten würden derzeit laufen. Mehrere Feuerwehrautos, die Polizei, Ambulanz und ein Helikopter der Rega sind oder waren im Einsatz. (lha)

