Kampfjet-Frage und 99-Prozent-Initiative spaltet die Partei: SP-Delegierte stehen vor der Zerreissprobe

Kampfjet-Frage und 99-Prozent-Initiative spaltet die ParteiSP-Delegierte stehen vor der Zerreissprobe

An der SP-Delegiertenversammlung am Samstag in Olten SO prallen grundsätzliche Überzeugungen aufeinander, welche die Partei zu spalten drohen. Christian Levrat und Co. stehen vor der heiklen Aufgabe, die ideologischen Gräben zuzuschütten.

vor 45 Minuten , Aktualisiert vor 2 Minuten 1 Reax

teilen teilen teilen