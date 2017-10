Katalonien-Krach eskaliert: Wann zündet Rajoy die «Atombombe»?

Die Lage in Katalonien spitzt sich zu. Nach wie vor pocht Katalanen-Präsident Carles Puigdemont (54) auf einen Dialog, doch davon will Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy (62) nichts wissen. Er will den Verfassungsartikel 155, genannt die «Atombombe», zünden.

20.11 Uhr , Aktualisiert 21.09 Uhr 1 Reax

