Kein 10er vom Bancomat: Warum auch das neue Nötli nicht ausgespuckt wird

Am heutigen Mittwoch stellt die Schweizerische Nationalbank (SNB) nach dem 50er im April 2016 und dem 20er im Mai dieses Jahr die neue 10-Franken-Note vor. Wie auch bei den beiden anderen Scheinen der neuen Serie müssen die Bancomaten, die den Schein ausspucken, wegen der neuen Grösse und Sicherheitsmerkmale umgerüstet werden, wie die SNB auf Anfrage erklärt. Beim neuen 10er hält sich der Aufwand aber in Grenzen. Denn kaum ein Automat wird die Noten ab dem offiziellen Ausgabetag am 18. Oktober ausgeben.

«Kleines Bedürfnis nach 10er-Noten»

Die Postfinance, die noch für den neuen 50er über mehrere Arbeitstage rund 1000 Postomaten auf den neusten Stand bringen musste, tut jetzt gar nichts. Denn: «Wir haben keine 10er-Noten in unseren Postomaten», sagt Postfinance-Sprecher Johannes Möri. Auch die meisten anderen von BLICK angefragten Banken geben am Automaten keine 10er aus. Warum?

Weil man häufiger die Automaten befüllen müsse, hätte man einen deutlich höheren Aufwand mit dem kleinsten Schein, sagt Postfinance-Sprecher Möri. «Zum andern lässt sich aus dem Bezugsverhalten unserer Kunden ableiten, dass, wenn überhaupt, nur ein sehr kleines Bedürfnis nach 10er-Noten besteht.» Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) sieht «kein Kundenbedürfnis». Dass es auch künftig an keinem Bancomaten der Zürcher Kantonalbank (ZKB) 10er zu holen gibt, erklärt die Bank mit einem «Industriestandard».

Zu wenig Platz im Bancomat

Tatsächlich haben die meisten Bancomaten der Schweiz nur Kassetten für vier verschiedene Banknoten. Das heisst: Die Geldhäuser müssen entscheiden, welche vier der sechs Nötli ihre Kunden am ehesten brauchen. Auch die UBS hat deshalb einen Entscheid gegen den 10er getroffen. «20er und 50er werden sehr häufig genutzt, Kassetten für 100er und 200er braucht es für Kunden, die grössere Beträge abheben wollen», so Sprecher Igor Moser. Einen 10er-Schein aus dem Bancomaten brauche es ausserdem nicht, weil heutzutage Kleinbeträge mit einer Bezahl-App oder mit Karte bezahlt werden können.

Dennoch hat die UBS manche Maschinen umgerüstet. Auf die Einzahlungsautomaten, die auch 10er fressen, sei in den letzten Tagen ein entsprechendes Software-Update aufgespielt worden, so UBS-Sprecher Moser.

Wenige 10er-Bancomaten bei Valiant und Raiffeisen

Es gibt aber Banken, an deren Automaten der 10er verfügbar ist. Gut neun Prozent aller Bancomaten der Konkurrentin Credit Suisse (CS) geben 10er-Noten aus – und müssen umgerüstet werden. Das dauere etwa zwei Wochen ab Ausgabe, so CS-Sprecher Sebastian Kistner auf Anfrage. Die CS hat die 53 10er-Automaten nach eigenen Angaben an solchen Orten, wo es ein «echtes Bedürfnis» nach den Nötli gebe.

Auch die Bank Valiant sieht ein kleines Bedürfnis nach 10er-Noten. Sie rüstet derzeit 20 von insgesamt 240 Bancomaten mit einer neuen Kassette und einer aktuellen Software um, damit die neuen Scheine ab Mitte Oktober ausgespuckt werden können. Raiffeisen muss 120 von 1700 Bancomaten für die neue 10-Franken-Note umrüsten.

**BLICK berichtet heute Vormittag ab 10 Uhr mit Ticker und Live-Videostream von der Pressekonferenz.**