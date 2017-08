Keine Gäste wegen Juden-Plakat: Shitstorm trifft falsches Hotel in Arosa

Hansjörg Oliveira da Cruz, Verwalter des Apartmenthauses Bellevue in Arosa GR, ist verzweifelt. Er leidet darunter, dass das Apartmenthaus Paradies weltweit für Schlagzeilen sorgte. Dessen Abwartin hatte die jüdischen Besucher aufgefordert, vor der Benützung des Pools zu duschen (BLICK berichtete). Die Folge war ein Shitstorm, der auch Oliveira da Cruz traf.

Denn offensichtlich verwechselten viele Internet-Nutzer die beiden Apartmenthäuser in Arosa und hinterliessen auf Google niederschmetternde Rezensionen zum Bellevue. So kommt das Haus auf 1,1 von 5 Sternen. Von 28 Rezensionen sind 27 negativ und mit einem Stern versehen. Diese stammten alle aus der letzten Woche und wurden in Englisch, Hebräisch und Französisch verfasst.

«Dieses Hotel hat Plakate aufgehängt, die jüdische Gäste auffordern, sich vor dem Schwimmen zu waschen», schreibt zum Beispiel ein User auf Google. Auch die anderen Bewerter werfen dem Apartement-Haus Rassismus vor.

Alle Buchungen storniert

Der Schaden für Oliveira da Cruz ist enorm. «Das macht mein ganzes Business kaputt!» Alle Buchungen seien storniert worden. «Unser Haus ist leer.»

Darum möchte er, dass die schlechten Bewertungen so schnell wie möglich gelöscht werden. Auf Nachfrage bei Google hiess es, dass man das Ganze zuerst prüfen müsse. Bei einem Stern könne man die Kommentare nicht einfach so entfernen.

Solange diePrüfung dauert, bleiben die negativen Kommentare aber im Netz.

«Juden sind bei mir sehr willkommen!»

Oliveira da Cruz hatte bis jetzt immer jüdische Gäste und möchte das in Zukunft auch nicht ändern. «Juden sind bei mir sehr willkommen!», stellt er bei BLICK klar. Dies gelte natürlich auch für Gäste aus anderen Nationen.

Auf Booking.com hat das Apartmenthaus Bellevue gute Bewertungen. Das Skandal-Apartmenthaus Paradies kann man hingegen gar nicht mehr über die Plattform buchen.