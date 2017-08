Keine Rückübernahme abgewiesener Asylbewerber: Iran, Äthiopien und Eritrea sind am schlimmsten

Rückführung nicht möglich

Rund ein Viertel aller Personen, die sich derzeit trotz negativem Asylentscheid in der Schweiz aufhalten, stammen aus einem der drei Maghrebstaaten Marokko, Tunesien oder Algerien. Auch der Algerier Moumen Z. darf trotz Vorstrafenkatalog weiter in der Schweiz bleiben. Zwar trat am 22. Juni 2007 ein Rückführungsabkommen mit Algerien in Kraft. Doch bei dessen Durchsetzung mangelt es seitdem. Hauptgrund: Algerien akzeptiert keine Sonderflüge. Dabei sind diese zur Ausschaffung zwingend nötig, weil oft absehbar ist, dass sich ein Asylbewerber bei der Abschiebung mit aller Gewalt wehren wird. Zum Schutze anderer Passagiere werden die Ausschaffungen daher nicht per Linienflugzeug durchgeführt.