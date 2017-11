Klasse von Schwingerkönigin Sonia Kälin in Einsiedeln SZ betroffen: Besoffene Lehrerin brüllt Schüler an

Die Kantonspolizei Schwyz musste am Montag an eine Schule in Einsiedeln SZ ausrücken. Der Grund: Eine alkoholisierte Aushilfslehrerin brüllte die Klasse von Sek-Lehrerin und Schwingerkönigin Sonia Kälin zusammen.

vor 48 Minuten , Aktualisiert vor 4 Minuten 0 Reax

