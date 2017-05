König Bhumibol mit Google, Facebook und Apple geehrt

Am 26. Oktober wird der im vergangenen Oktober verstorbene König Bhumibol (†88) in Thailand eingeäschert. Mit dabei: Staatsgäste aus aller Welt, Vertreter zahlreicher Königshäuser – und Google, Facebook und Apple. Zumindest wenn es nach Pitak Chalermlao ginge. Der Bildhauer fertigte eine Statue für die Beisetzung des Königs an. Darauf zu sehen: Die Firmenlogos der drei Grosskonzerne. Ein verstecktes Product-Placement oder gar Native Advertising? Nein! Die Logos sollen zeigen, wie modern der Monarch war, teilt Chalermlao der thailändischen Expat-Zeitung «Der Farang» mit. Der noblen Absicht folgte aber heftige Kritik. Um noch mehr Ärger zu verhindern, liess die thailändische Regierung die Symbole gestern wieder entfernen. Schade.