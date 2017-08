Koreanische Forscher sind überzeugt: Nichts ist gesünder als Emmentaler

Als Superfood gelten Früchte, Blätter und Beeren aus fernen Ländern, etwa Chia, Acai, Quinoa oder Grüntee. Die helfen dem Vernehmen nach, unsere Gesundheit zu erhalten oder gar zu verbessern. Das potenteste Supernahrungsmittel allerdings könnte ganz in unserer Nähe reifen: im Emmental!

Dies glauben zumindest Forscher von der Korea University in Seoul. Ihre Studie, publiziert in einem Wissenschaftsmagazin, beschreibt in akademischer Präzision, wie der Emmentaler die Konstitution des Menschen nachhaltig verbessern kann.

Ein Bakterium ist das Geheimnis

Um zu reifen, braucht der Emmentaler unter anderem ein Kleinstlebewesen namens Propionibacterium freudenreichii, das auch für die Entstehung der Löcher zuständig ist. Das Bakterium soll unter anderem Entzündungen hemmen und das Immunsystem stärken. Ganz generell gesehen: Das wundersame Wesen könnte unser Leben sogar etwas verlängern. Und zwar wie? Durch Stressabbau.

Bleibt ein Wermutstropfen: Bislang haben die Forscher diese Wirkung nur an Rundwürmern getestet. Doch sie sind überzeugt, was für Rundwürmer gut sei, müsste auch beim Menschen helfen.

Bis das bewiesen ist, lassen sich noch ein paar weitere Vorzüge von Käse aufzählen. So sollen seine Anhänger gemäss einer anderen Studie schlanker sein als Leute, die bei Käse die Nase rümpfen. Und: Regelmässiger Käsekonsum kann das Risiko von Herzkrankheiten mindern. Auch das haben Forscher schon mal zum Inhalt ihrer Arbeit gemacht.