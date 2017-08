Krawalle in Basel: Chaoten verletzen Polizisten bei unbewilligter Demo

Bei einer unbewilligten Demo in Basel haben Teilnehmer am Mittwochabend Polizisten mit Steinen und Feuerwerk angegriffen. Vier Beamte wurden verletzt. Die Polizei setzte Gummischrot ein. Am Nachmittag hatten Besetzer ein Haus an der Schwarzwaldallee verlassen müssen.

02.07 Uhr , Aktualisiert 09.33 Uhr 4 Reax

