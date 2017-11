Las Vegas machts fast wie Sion: Roboter-Bus baut bei Premiere einen Unfall

Das ist peinlich: In Las Vegas hätte ein fahrerloser Shuttlebus erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen. Nach der Probefahrt baute das Fahrzeug, vollgestopft mit modernster Technik, einen Unfall.

Wie die Polizei mitteilte, wurde beim Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Offiziell ist die Ursache noch unklar – vermutet wird jedoch, dass nicht der Bus, sondern ein Lastwagenfahrer den Unfall verursachte. Dieser rammte gemäss Berichten den High-Tech-Bus, und nicht umgekehrt.

Lieferwagen-Chauffeur wurde gebüsst

Immerhin bessere Nachrichten, als jene, die vom selbstfahrenden Postauto in Sitten VS zu lesen waren: Zwar handelt es beim Walliser High-Tech-«Poschti» nicht um das selbe Modell wie in Las Vegas – im Gegensatz zum Artgenossen in den Vereinigten Staaten war das Schweizer Pendant der Unfallverursacher, als es Ende September mit einem parkierten Lieferwagen verunfallte.

Die Stadtbehörden von Las Vegas lobten insofern die Reaktion der Technik: Die Sensoren hätten sofort reagiert und den Bus gestoppt. Der Lieferwagen-Fahrer wurde indes von der Polizei noch am Unfallort gebüsst. (pma)