Lehrerverband zum Kesb-Fall Dietikon: «Gewalt gegen Lehrpersonen kommt öfters vor, als man denkt»

Weil die Schule bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) interveniert hatte, haben die Eltern eines Primarschülers in Dietikon ZH vergangenen Monat eine Lehrerin tätlich angegriffen. Die Mutter schlug und würgte die Lehrerin – vor den Augen der Schulklasse.

Ein tragischer Einzelfall? Mitnichten. «Gewalt gegen Lehrpersonen, auch körperliche, kommt öfter vor, als man denkt. Wir sind erschüttert über Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern zum Thema Gewalt», sagt Franziska Peterhans (59), Zentralsekretärin des Dachverbands der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH).

In der Schweiz gibt es keine Zahlen dazu, doch in Deutschland wurden vor einem Jahr 45'000 Lehrerinnen und Lehrer befragt. «Die Hälfte der Lehrer haben gesagt, dass in ihrer Schule Lehrkräfte beschimpft, beleidigt, gemobbt, belästigt und bedroht wurden. Sechs Prozent der befragten Lehrer wurden schon einmal körperlich angegriffen. Wir gehen davon aus, dass es bei uns in der Schweiz ähnlich ist», sagt Peterhans.

Leitfaden gegen Problemeltern entwickelt

Wenn eine Situation derart ausartet wie in Dietikon ZH, könne es sein, dass im Vorfeld die Situation falsch eingeschätzt wurde, sagt Peterhans. Der Lehrerverband hat daher kürzlich einen Leitfaden für Lehrer gegen Problemeltern ausgearbeitet.

Lehrerinnen und Lehrer sind seit 2013 verpflichtet, eine Gefährdungsmeldung zu machen, wenn sie den Verdacht haben, dass ein Kind misshandelt wird. Was wichtig ist, denn: Oft ist die Schule die einzige Anlaufstelle für Kinder. «Wichtig ist es, das Gespräch zu suchen und eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten eine Verbesserung bringt.»

Gerade jüngere Lehrpersonen würden schneller Opfer von Angriffen, sie dürften dies keinesfalls auf sich sitzen lassen: «Bei Drohungen sollen Lehrer diese sofort öffentlich machen und der Schulleitung davon erzählen.»

Im Leitfaden werden auch juristische Überlegungen angestellt: «Eltern haben kein Weisungsrecht gegenüber Lehrpersonen. Sie sind als Steuerzahler nicht in der Funktion eines Arbeitgebers.» Auch wenn sich viele so aufführen.