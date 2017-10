Leuthards Pläne für fahrerlose Züge verunsichern Fahrgäste: «Passagiere wollen einen Lokführer»

Schweizer Städte platzen aus allen Nähten. Der Bund rechnet deshalb mit einer Explosion der Passagierzahlen auf dem Schienennetz in den kommenden Jahren – und möchte bis 2035 für 11,5 Milliarden Franken die Bahninfrastruktur ausbauen.

Zum Plan zählt auch die «Automatisierung im Bahnbetrieb» wie aus dem 100-Seiten-Dokument hervorgeht, das Verkehrsministerin Doris Leuthard (54) am Freitag in die Vernehmlassung schickte. Laut SonntagsBlick könnte dies das Ende der klassischen Lokführer bedeuten. Müssen sich Lokführer nun einen neuen Beruf suchen?

Lokführer werden nicht verschwinden

«Es wird immer Leute vor Ort brauchen, um auf unerwartete Situationen wie technische Störungen und Unfälle zu reagieren», sagt der langjährige Lokführer und Präsident des Lokomotivpersonalverbands (LPV) Hans-Ruedi Schürch (50) zu BLICK. Vollautomatisierte Züge seien für offene Systeme wie das Bahnnetz Schweiz nicht ganz realistisch.

«In geschlossenen, lokal begrenzten Transportsystemen wie Tram- oder Metronetzen kann man automatisiertes Fahren besser handhaben. Im offenen Bahnnetz sind nur schon die höheren Geschwindigkeiten ein Problem sowie die bis zu 400 Meter langen Doppelstockzüge.» Müsse etwa solch ein Zug evakuiert werden, brauche es weiterhin gut geschultes Personal, um die Leute in Sicherheit zu bringen.

Verschmelzung von Lokführer und Zugpersonal

Deshalb werde der Beruf des Lokführers nicht ganz verschwinden, sich aber im Zuge der Digitalisierung verändern. «Lokführer müssen in Zukunft viel mehr können», so Schürch. Sie müssen präsent sein und wissen, wie man in Notsituationen handelt. Dem pflichtet auch Giorgio Tuti (53) bei, Präsident der Verkehrspersonalgewerkschaft: «Es gibt wohl eine Verschmelzung der Berufsbilder des heutigen fahrenden Personals, also des Lok- und Zugpersonals.»

Auch für Zugpassagiere sei es rein psychologisch wichtig, einen Lokführer an Bord zu haben. «Bei uns verhält es sich wie im Flugverkehr: Ist kein Pilot mit an Bord, wollen die Leute nicht mitfliegen. Passagiere wollen einen Lokführer», so Schürch.

Digitalisierung darf uns nicht beherrschen

Doch ganz gleichgültig steht der langjährige Lokführer der Digitalisierung nicht gegenüber: «Diese Entwicklung macht mir Angst. Was macht man, wenn kein Personal da ist, das man fragen kann? Fortschritt ist gut, doch die Digitalisierung soll uns unterstützen – und nicht beherrschen», sagt Lokführer Schürch.

Den Wandel zur Automatisierung habe man allerdings schon lange absehen können: «Ich bin schon 30 Jahre Lokführer – und wie in anderen Berufen werden auch wir nicht von der Digitalisierung verschont. Vor einigen Jahren wurde Personal bei den Kontrolleuren abgebaut. Nun sind wir dran», sagt Schürch. Und stellt eine zentrale Frage: «Durch die Digitalisierung und den Trend hin zum Homeoffice sind künftig weniger Pendler unterwegs. Braucht es denn diesen Ausbau überhaupt?»

Schürchs Kollege vom Lokomotivpersonalverband, Marjan Klatt, stellt sich eine ähnliche Frage: «Ist ein führerloser Betrieb wirklich günstiger? Bringt die Digitalisierung überhaupt Einsparungen? Oder sind die Investitionen in die dafür nötige Technik höher?»